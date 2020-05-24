В Ростове-на-Дону после субботников вывезли 300 тонн мусора

24 Май 2020 2020-05-24T17:38:23+03:00

Они прошли во всех районах донской столицы, но без участия ростовчан

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Во время пандемии коронавируса чистота имеет особое значение, причем важно дезинфицировать не только поверхности в своих домах, важно, чтобы чистота была, в том числе и на городских улицах.

Так, накануне, 23 мая, в донской столице прошли субботники. Как рассказали в мэрии города, они состоялись во всех районах города. В результате, было собрано и вывезено более трехсот тонн мусора. Известно, что коммунальщики работали в масках и перчатках, чтобы не нарушать режим.

- Несмотря на то, что в этот раз жителей города к работе не привлекали, в мероприятиях приняли участие более 1,1 тысячи человек, которые работают на 139 предприятий жилищно-коммунального комплекса, - рассказала глава пресс-службы Администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова. - В работе были задействовали более 160 единиц техники.

И, как результат, были убраны свалочные очаги во дворах, скошена трава, а также помыты, очищены и покрашены пешеходные ограждения, опоры электропередач, лавочки и детские игровые комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU