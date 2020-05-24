В Ростовской области мужчина похитил ноутбук у соседа

24 Май 2020 2020-05-24T17:40:46+03:00

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В Ростовской области в одном из населенных пунктов произошла кража. О ней в местную полицию сообщил житель Белокалитвинского района. Мужчина рассказал, что когда вернулся домой, то увидел, что в его отсутствии кто-то там побывал. И, как результат, пропал ноутбук. Сумму похищенного имущества владелец компьютера оценил в десять тысяч рублей.

По горячим следам стражам порядка удалось отыскать подозреваемого. Предполагаемым злоумышленником оказался сосед потерпевшего. В свою очередь, задержанный 25-летний парень признался полицейским, что действительно забрал дорогую вещь. Ее, к слову, уже вернули законному владельцу.

Как рассказали в донском главе, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ожидании суда тот будет находиться дома, а вот потом, не исключено, что может отправиться за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU