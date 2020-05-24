2020-05-24T17:52:11+03:00
Общество

Житель Ростовской области после разговора с мошенником лишился 108 тысяч рублей

Дончанин попался на распространенную в последнее время уловку
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В полицию мужчина обратился уже после того, как лишился денег.В полицию мужчина обратился уже после того, как лишился денег.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Еще один житель Ростовской области стал беднее на 108 тысяч рублей. Это произошло после того, как он пообщался по телефону с мошенником. Тот, уже по известной многим схеме, представился сотрудником одного из банков. Собеседник рассказал, что по счету дончанина происходят какие-то сомнительные операции и предложил исправить ситуацию. Только для этого владелец банковского счета должен был назвать ему номер своей карты и продиктовать код, который пришел ему смс-сообщением. Встревоженный клиент сделал все, о чем его попросили.

Вот только потом, когда положил трубку, узнал - со счета пропали все сбережения. Тогда он обратился в полицию, где стражи порядка подтвердили его подозрения - разговор был с мошенником. Теперь злоумышленника ищут. Как добавили в главном Управлении МВД России по региону, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. И в свою очередь, просят дончан быть внимательными при разговорах с незнакомцами: настоящие банкиры никогда такие данные не запрашивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пострадавших около 300 человек: Ростовские эпидемиологи рассказали о вспышке коронавируса
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 25-31 мая 2020: дожди и жара
«Аж душа загорелась!»: Русская русалка в ультра-мини станцевала в спальне для поклонников
Житель Ростовской области после разговора с мошенником лишился 108 тысяч рублей
В Ростовской области мужчина похитил ноутбук у соседа
В Ростове-на-Дону после субботников вывезли 300 тонн мусора
В Ростовской области ищут 42-летнего мужчину
У ростовчанина угнали подержанную легковушку
«Замужние так себя не ведут!»: Подписчица раскритиковала Полину Диброву за снимок в купальнике
«Если вы есть, будьте первыми!»: «Мисс Россия» учит стихи на самоизоляции
В милом бикини и с розовым фламинго: Королева брасса Юлия Ефимова поделилась солнечным фото
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: за сутки составлены 826 протоколов о нарушении масочного режима
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: выздоровел 51 человек
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная МРОТ
В Зернограде при пожаре в частном доме погибли два человека
В Ростовской области водитель сгорел в перевернувшейся фуре
В Ростовской области мотоциклист сбил женщину-пешехода, а потом сам попал под колеса легковушки
Цистерна с газом опрокинулась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: от covid-19 не пострадал всего один район
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах
В Ростовской области с 1 июля могут открыть детские лагеря
Житель Ростовской области заболел Крымской геморрагической лихорадкой