Житель Ростовской области после разговора с мошенником лишился 108 тысяч рублей

24 Май 2020 2020-05-24T17:52:11+03:00

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Еще один житель Ростовской области стал беднее на 108 тысяч рублей. Это произошло после того, как он пообщался по телефону с мошенником. Тот, уже по известной многим схеме, представился сотрудником одного из банков. Собеседник рассказал, что по счету дончанина происходят какие-то сомнительные операции и предложил исправить ситуацию. Только для этого владелец банковского счета должен был назвать ему номер своей карты и продиктовать код, который пришел ему смс-сообщением. Встревоженный клиент сделал все, о чем его попросили.

Вот только потом, когда положил трубку, узнал - со счета пропали все сбережения. Тогда он обратился в полицию, где стражи порядка подтвердили его подозрения - разговор был с мошенником. Теперь злоумышленника ищут. Как добавили в главном Управлении МВД России по региону, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. И в свою очередь, просят дончан быть внимательными при разговорах с незнакомцами: настоящие банкиры никогда такие данные не запрашивают.

ИСТОЧНИК KP.RU