2020-05-24T18:44:58+03:00
Общество

Погода на неделю в Ростове-на-Дону 25-31 мая 2020: дожди и жара

Выясняем, какая погода ждет 25-31 мая 2020 жителей Ростова-на-Дону
ГОШЕВ Игорь
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Летние тепло и солнышко уже не за горами.Летние тепло и солнышко уже не за горами.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода на неделю в Ростове-на-Дону 25-31 мая 2020: дожди и жара. Если верить прогнозам синоптиков, то летнее тепло придет в донскую столицу уже вот-вот.

Так, в понедельник, 25 мая, еще не исключены осадки в виде дождя, плюс столбики уличных термометров будут гулять от 17 до 20 градусов со знаком плюс. К концу дня ожидается сильный ветер, скорость которого может составить до 20 метров в секунду, а также сильный дождь. Он продлится до утра, 26 мая. В этот день на один градус днем холоднее - до плюс 19, ветер немного поутихнет.

Среда, 27 мая, будет хоть и хмурая, но теплая: до 22 градусов со знаком плюс. Распогодится в четверг, 28 мая, в этот день от 21 до 27 градусов тепла. В пятницу, 29 мая, уже до плюс 30 градусов и солнечно.

А вот в выходные, 30-31 мая, погода может снова нахмуриться, вдобавок на пару градусов станет холоднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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