В Ростов-на-Дону из США прилетит вывозной рейс

25 Май 2020 2020-05-25T10:47:24+03:00

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Главный аэропорт донской столицы примет пассажиров из Америки. Как сообщили в Минкомсвязи РФ, полет запланирован рейс на 30 мая.

По предварительной информации, рейс AFL103 Нью-Йорк —Ростов-на-Дону — Махачкала должен вылететь в 19:20 по местному времени. Самолет остановится в Платове, а после проследует в Дагестан.

В настоящее время идет регистрация на рейс. Точное количество людей, которые приземлятся в Ростове, пока неизвестно.

Известно, что в аэропорту у пассажиров измерят температуру и оценят их состояние здоровья. Людей с признаками коронавируса отправят в обсерватор, а всех остальных на домашний 14-дневный карантин

ИСТОЧНИК KP.RU