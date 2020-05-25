2020-05-25T10:47:24+03:00
Общество

В Ростов-на-Дону из США прилетит вывозной рейс

Медики проверят их состояние здоровья
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Аэропорт ПлатовАэропорт ПлатовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Главный аэропорт донской столицы примет пассажиров из Америки. Как сообщили в Минкомсвязи РФ, полет запланирован рейс на 30 мая.

По предварительной информации, рейс AFL103 Нью-ЙоркРостов-на-ДонуМахачкала должен вылететь в 19:20 по местному времени. Самолет остановится в Платове, а после проследует в Дагестан.

В настоящее время идет регистрация на рейс. Точное количество людей, которые приземлятся в Ростове, пока неизвестно.

Известно, что в аэропорту у пассажиров измерят температуру и оценят их состояние здоровья. Людей с признаками коронавируса отправят в обсерватор, а всех остальных на домашний 14-дневный карантин

ИСТОЧНИК KP.RU

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