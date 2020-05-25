В Ростов-на-Дону из США прилетит вывозной рейс
Главный аэропорт донской столицы примет пассажиров из Америки. Как сообщили в Минкомсвязи РФ, полет запланирован рейс на 30 мая.
По предварительной информации, рейс AFL103 Нью-Йорк —Ростов-на-Дону — Махачкала должен вылететь в 19:20 по местному времени. Самолет остановится в Платове, а после проследует в Дагестан.
В настоящее время идет регистрация на рейс. Точное количество людей, которые приземлятся в Ростове, пока неизвестно.
Известно, что в аэропорту у пассажиров измерят температуру и оценят их состояние здоровья. Людей с признаками коронавируса отправят в обсерватор, а всех остальных на домашний 14-дневный карантин
ИСТОЧНИК KP.RU