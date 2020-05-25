Жители Ростовской области скачали Wink на 119 тысяч устройств

25 Май 2020 2020-05-25T10:50:10+03:00

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Интерес жителей Ростовской области к мультимедийной платформе Wink от «Ростелекома» вырос за минувший год почти вдвое. Только с начала 2020 года количество подключений сервиса на различные устройства составило более 42 тысяч. Всего же общее количество установок приложения в регионе достигло 119 тысяч. Особенно Wink стал популярен после введения особых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее количество пользователей в Ростовской области смотрит видеоконтент сервиса со смартфонов на базе системы Android, а также используют Smart TV Samsung.

«Рост популярности Wink связан еще и с тем, что сервис предлагает множество эксклюзивных передач: концерты таких звезд как Тимати и Полина Гагарина в прямом эфире, пакет фильмов в эксклюзивном переводе “Кураж Бамбей”, образовательный контент от “Ростелеком. Лицей” и другое. Благодаря новому тарифному плану “Трансформер”, запущенному в конце марта, каждый пользователь может составить личный топ-лист из ТВ-программ, сериалов и фильмов, чтобы не переплачивать за лишнее», – рассказал Андрей Махаев, директор по работе с массовым сегментом Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Для удобства пользователей в режиме самоизоляции «Ростелеком» запустил в рамках сервиса тарифный план «Трансформер». Он открывает доступ ко всему контенту сразу на четыре месяца, за которые пользователи могут определятся со своими предпочтениями. По умолчанию в него входят коллекция из 5000 популярных фильмов и сериалов, а также 150 базовых телеканалов. Дополнительные телеканалы и фильмы объединены в мини-пакеты по разным тематикам, из которых пользователь может выбрать пять и менять их каждый месяц, при этом цена подписки останется неизменной.

«Я подключил Wink еще в прошлом году, пересмотрел на нем кучу фильмов и сериалов и даже пресытился от такого времяпровождения. Но теперь, на карантине, с новой волной новинок, да еще и в таком удобном формате он опять увлек меня и членов моей семьи. Думаю, остаться на новом тарифном плане, у нас уже сложились предпочтения по пакетам, но мы пока не спешим определяться, благо время на это есть», – поделился впечатлениями Антон Николаев, абонент «Ростелекома» из Ростова-на-Дону.

Цифровой видеосервис Wink — это универсальная платформа, объединяющая в себе интерактивное ТВ (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатр с большой коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента, включая образовательный. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера в режиме онлайн.

Узнать более подробную информацию о возможностях видеосервиса Wink можно уточнить на официальном сайте или по телефону 8 800 100 0 800.