В Ростове-на-Дону мужчина купил наркотики в Интернете, чтобы делать "закладки"

25 Май 2020 2020-05-25T14:23:14+03:00

Изменить размер текста: A A

На карандаш полицейских попал житель Ростова-на-Дону, которого заподозрили в серьезном преступлении. Как рассказали в донском главке, за раскладкой пакетиков с неизвестным содержимым на одной из улиц города 20-летнего парня застали стражи порядка. В итоге в его одежде были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с порошкообразным веществом.

Позже экспертиза подтвердила догадки правоохранителей - это был синтетический наркотик. Кроме того, обыск был произведен и дома у ростовчанина. Там также обнаружили зелье, предназначенное для продажи. Парень признался, что купил наркотическое средство через Интернет-магазин.

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». В настоящее время молодой человек находится под стражей, где будет дожидаться решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU