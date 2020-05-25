2020-05-25T14:23:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина купил наркотики в Интернете, чтобы делать "закладки"

За незаконным сбытом его застали полицейские
Ольга ГОПАЛО
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В настоящее время молодой человек находится под стражей.В настоящее время молодой человек находится под стражей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На карандаш полицейских попал житель Ростова-на-Дону, которого заподозрили в серьезном преступлении. Как рассказали в донском главке, за раскладкой пакетиков с неизвестным содержимым на одной из улиц города 20-летнего парня застали стражи порядка. В итоге в его одежде были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с порошкообразным веществом.

Позже экспертиза подтвердила догадки правоохранителей - это был синтетический наркотик. Кроме того, обыск был произведен и дома у ростовчанина. Там также обнаружили зелье, предназначенное для продажи. Парень признался, что купил наркотическое средство через Интернет-магазин.

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». В настоящее время молодой человек находится под стражей, где будет дожидаться решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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