Мужчина из Ростовской области умер от коронавируса на Кубани

26 Май 2020 2020-05-26T10:03:45+03:00

Врачи не смогли спасти его жизнь

Изменить размер текста: A A

37-летний уроженец Ростовской области погиб из-за коронавируса в Ленинградской ЦРБ Краснодарского края. Об этом сообщили в кубанском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мужчину с положительным тестом на коронавирусную инфекцию перевели в госпиталь из инфекционного отделения Старощербиновской ЦРБ, где ему поставили диагноз - двусторонняя полисегментарная пневмония.

Болезнь развивалась стремительно. В больницу пациент был в состоянии средней тяжести, но уже вскоре оказался в реанимацию. Интенсивное лечение не помогло, с каждым днем мужчине становилось только хуже и накануне он погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU