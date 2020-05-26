2020-05-26T10:03:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Мужчина из Ростовской области умер от коронавируса на Кубани

Врачи не смогли спасти его жизнь
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики не смогли спасти жизнь пациентуМедики не смогли спасти жизнь пациентуФото: Иван МАКЕЕВ
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37-летний уроженец Ростовской области погиб из-за коронавируса в Ленинградской ЦРБ Краснодарского края. Об этом сообщили в кубанском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мужчину с положительным тестом на коронавирусную инфекцию перевели в госпиталь из инфекционного отделения Старощербиновской ЦРБ, где ему поставили диагноз - двусторонняя полисегментарная пневмония.

Болезнь развивалась стремительно. В больницу пациент был в состоянии средней тяжести, но уже вскоре оказался в реанимацию. Интенсивное лечение не помогло, с каждым днем мужчине становилось только хуже и накануне он погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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