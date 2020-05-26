Мужчина из Ростовской области умер от коронавируса на Кубани
37-летний уроженец Ростовской области погиб из-за коронавируса в Ленинградской ЦРБ Краснодарского края. Об этом сообщили в кубанском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Мужчину с положительным тестом на коронавирусную инфекцию перевели в госпиталь из инфекционного отделения Старощербиновской ЦРБ, где ему поставили диагноз - двусторонняя полисегментарная пневмония.
Болезнь развивалась стремительно. В больницу пациент был в состоянии средней тяжести, но уже вскоре оказался в реанимацию. Интенсивное лечение не помогло, с каждым днем мужчине становилось только хуже и накануне он погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU