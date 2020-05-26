ГК "Ростов-Дон" будет участвовать в новом сезоне Лиги чемпионов

26 Май 2020 2020-05-26T10:20:26+03:00

Первые матчи группового этапа будут сыграны в осенью

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Руководство гандбольного клуба "Ростов-Дон" направил в Европейскую федерацию гандбола пакет документов для участия в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Все участники турнира будут вскоре определены. Ожидается, что первые матчи группового этапа будут сыграны в сентябре.

- ЕГФ определит все команды, которые примут участие в очередном розыгрыше главного европейского клубного турнира. 1 июля в Вене пройдет жеребьевка, - отметили в пресс-службе клуба.

Все участники нынешнего сезона Лиги чемпионов доиграют его в столице Венгрии. По предварительной информации, четвертьфинал турнира запланирован на 3 сентября, а Финал 4-х пройдет 5–6 сентября. Все матчи были прерваны из-за пандемии коронавируса в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU