2020-05-26T10:45:25+03:00
Общество

В Ростовской области пройдет Неделя предпринимательства

В этом году она впервые состоится в онлайн-формате
Ольга КУБЫШЕВА
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Неделя предпринимательства пройдет на площадках центров «Мой бизнес»Неделя предпринимательства пройдет на площадках центров «Мой бизнес»
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С 26 по 30 мая на Дону пройдет Неделя предпринимательства, в рамках которой будущие и действующие бизнесмены бесплатно получат доступ к ежедневным образовательным вебинарам, мастер-классам, прямым эфирам. Все они состоятся на площадках центров «Мой бизнес» в пяти городах - Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах, Волгодонске и Таганроге. Насыщенная деловая программа приурочена к празднованию Дня предпринимателя и в этом году впервые пройдет в онлайн-формате.

Так, 26 мая в 10:00 уже стартовала видеоконференция «Антикризисные меры. Изменения налогового законодательства в 2020 году для малого и среднего предпринимательства. Порядок применения изменений». В числе ее участников - представители УФНС РФ, независимые бухгалтеры и представители компаний.

А в 16:00 состоится вебинар «Как работать в условиях упавшего спроса». Об этом расскажет эксперт по правовым вопросам Светлана Петропольская.

Всего же в эти дни запланировано больше десятка полезных и важных мероприятий*. Известно, что их организатором выступает АНО «РРАПП» - оператор центров «Мой бизнес» в регионе при поддержке минэкономразвития Дона.

- В период самоизоляции центры «Мой бизнес» ни дня не прекращали свою работу, - рассказала директор АНО «РРАПП» Яна Куринова. - Образовательная деятельность была переведена в онлайн-формат. А мы на связи с предпринимателями ежедневно без перерывов и выходных - в телефонном режиме, в соцсетях, на веб-ресурсах.

*Полная программа размещена на сайте www.mbrostov.ru в разделе «Мероприятия».

НАША СПРАВКА

Центры «Мой бизнес» были созданы в Ростовской области в 2019 году по инициативе губернатора Василия Голубева в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». А в период пандемии на базе регионального центра «Мой бизнес» в Ростове-на-Дону создан Экстренный ситуационный центр консультационной поддержки субъектов МСП.

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