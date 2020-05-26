В Ростове-на-Дону один из врачей больницы в ЗЖМ заболел коронавирусом
Один из врачей ГБСМП Ростова-на-Дону оказался заражен коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе по информированию населения о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.
- Все контактировавшие с ним обследуются и проверяются на ковид. В отделении проводятся все необходимые в таких случаях противоэпидемические мероприятия, предписанные постановлением Роспотребнадзора, - сообщил Сергей Тюрин.
Так, люди, которые находились в контакте с заболевшим должны будут соблюдать обязательный 14-дневный карантин. В случае, если через несколько дней у них будут симптомы коронавируса, то необходимо сообщить об этом по телефону в скорую.
ИСТОЧНИК KP.RU