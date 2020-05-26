2020-05-26T11:59:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону один из врачей больницы в ЗЖМ заболел коронавирусом

Все контактировавшие с ним люди отправятся на карантин
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В отделении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятияВ отделении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Один из врачей ГБСМП Ростова-на-Дону оказался заражен коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе по информированию населения о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Все контактировавшие с ним обследуются и проверяются на ковид. В отделении проводятся все необходимые в таких случаях противоэпидемические мероприятия, предписанные постановлением Роспотребнадзора, - сообщил Сергей Тюрин.

Так, люди, которые находились в контакте с заболевшим должны будут соблюдать обязательный 14-дневный карантин. В случае, если через несколько дней у них будут симптомы коронавируса, то необходимо сообщить об этом по телефону в скорую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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