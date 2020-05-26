2020-05-26T12:12:33+03:00
Общество

После нерабочих дней число покупок жители России увеличили почти на 20%

Результаты аналитического исследования озвучили эксперты ВТБ
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

Динамику числа покупок и среднего чека в России после окончания периода нерабочих дней проанализировали эксперты ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных «Первый ОФД». Для анализа были использованы цифры, полученные во всех регионах России.

Так, согласно результатам исследования, в период ослабления режима самоизоляции в ряде регионов России - с 12 по 21 мая - по сравнению с периодом с 30 марта по 11 мая число покупок в среднем по России выросло на 18%, а количество покупок в интернете стало больше, чем на 20%.

При этом с 12 по 21 мая число чеков в целом по России было на 20% ниже среднего значения февраля-марта.

Интересно, что и количество оплат картами, и число оплат наличными выросли с 12 мая по 21 мая по сравнению с периодом с 30 марта по 11 мая на 19%. Средний чек за данный период в целом почти не изменился, он составляет 876 рублей, а средний чек при оплате в интернете снизился на 20% до 940 рублей. Таким образом, жители России стали чаще совершать в интернете более мелкие покупки.

Доля операций по безналичной оплате после ослабления режима самоизоляции не изменилась по сравнению со значениями апреля, о

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Угонщик катался на «девятке» по Новошахтинску, пока не закончился бензин
44-летний житель Ростовской области с COVID-19 сбежал из больницы
В Ростове-на-Дону беременных женщин с коронавирусом и детей отправляют в 20-ю больницу
Житель Ростова-на-Дону взял в аренду приставку, чтобы продать
В Батайске тушат крупный пожар на складе
"Задержали за то, что зашел в магазин без маски": в донской станице мужчину "скрутили" на глазах у его жены и знакомых
После нерабочих дней число покупок жители России увеличили почти на 20%
В Ростове-на-Дону один из врачей больницы в ЗЖМ заболел коронавирусом
26 на ИВЛ, 34 скончилсь: тяжелая статистика по коронавирусу на Дону
Елена Малышева запугала Дмитрия Диброва и он бросил курить
В Ростовской области пройдет Неделя предпринимательства
ГК "Ростов-Дон" будет участвовать в новом сезоне Лиги чемпионов
Мужчина из Ростовской области умер от коронавируса на Кубани