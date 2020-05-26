После нерабочих дней число покупок жители России увеличили почти на 20%

26 Май 2020 2020-05-26T12:12:33+03:00

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Динамику числа покупок и среднего чека в России после окончания периода нерабочих дней проанализировали эксперты ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных «Первый ОФД». Для анализа были использованы цифры, полученные во всех регионах России.

Так, согласно результатам исследования, в период ослабления режима самоизоляции в ряде регионов России - с 12 по 21 мая - по сравнению с периодом с 30 марта по 11 мая число покупок в среднем по России выросло на 18%, а количество покупок в интернете стало больше, чем на 20%.

При этом с 12 по 21 мая число чеков в целом по России было на 20% ниже среднего значения февраля-марта.

Интересно, что и количество оплат картами, и число оплат наличными выросли с 12 мая по 21 мая по сравнению с периодом с 30 марта по 11 мая на 19%. Средний чек за данный период в целом почти не изменился, он составляет 876 рублей, а средний чек при оплате в интернете снизился на 20% до 940 рублей. Таким образом, жители России стали чаще совершать в интернете более мелкие покупки.

Доля операций по безналичной оплате после ослабления режима самоизоляции не изменилась по сравнению со значениями апреля, о