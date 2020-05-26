2020-05-26T13:11:59+03:00
Общество

В Батайске тушат крупный пожар на складе

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров
Ольга ГОПАЛО
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Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по РО.Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по РО.
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Во вторник, 26 мая, от очевидцев поступило сообщение о крупном пожаре в городе Батайске.

Как рассказали дозвонившиеся, возгорание произошло на улице Первой Пятилетки, 67 чуть позже десяти часов утра.

- По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит горение на складе по производству пластиковых изделий, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В связи с угрозой распространения пожара на соседние строения, был объявлен второй ранг пожара.

Известно, что к ликвидации были привлечены 68 человек и 15 единиц техники.

Уже в 12:34 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как только огонь будет потушен полностью, дознаватели приступят к изучению возможных причин возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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