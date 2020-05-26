2020-05-26T13:20:18+03:00
Общество

Житель Ростова-на-Дону взял в аренду приставку, чтобы продать

Предприимчивого бизнесмена задержали стражи порядка
Ольга ГОПАЛО
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Желающий взять приставку в аренду нашелся быстро.Желающий взять приставку в аренду нашелся быстро.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию Ростова-на-Дону обратился мужчина, который рассказал, что его обманули. По словам ростовчанина, тот опубликовал на одной их досок бесплатных объявлений сообщение о сдаче в аренду игровой приставки, стоимостью 20 тысяч рублей. И желающий нашелся почти сразу же. Он позвонил и сообщил, что готов взять устройство на несколько дней.

Вот только потом молодой человек перестал отвечать на звонки, а гаджет так и не вернул. Тогда обманутый владелец приставки обратился к стражам порядка. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, по горячим следам им удалось задержать злоумышленника. Им оказался 26-летний житель донской столицы. Он признался, что почти сразу же продал приставку и деньги успел потратить

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Не исключено, что ближайшие несколько лет горе-бизнесмен может провести за решеткой. Пока в ожидании суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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