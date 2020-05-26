2020-05-26T13:33:54+03:00
Общество

44-летний житель Ростовской области с COVID-19 сбежал из больницы

И укатил домой на рейсовом автобусе
Ольга ГОПАЛО
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Число заболевших коронавирусом в Ростовской области уже перевалило за отметку в три тысячи человек.Число заболевших коронавирусом в Ростовской области уже перевалило за отметку в три тысячи человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Ростовской области 44-летний мужчина, у которого лабораторно подтвержден коронавирус сбежал из больницы. Инцидент произошел в городе Таганроге. Информацию о бегуне сразу же передали правоохранителям, которые выяснили - мужчина едет на обычном рейсовом автобусе к себе домой - в поселок Персиановский.

- Полицейские остановили общественный транспорт в городе Новочеркасске и в целях безопасности сопроводили к выезду из города, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - На место прибыли сотрудники скорой помощи. В настоящее время пациента отправились в одну из больниц города Новочеркасска.

В ведомстве добавили, что на место ЧП так же прибыли санитарные врачи, которые будут принимать решение в отношении других пассажиров рейсового автобуса. Не исключено, что теперь всем им придется сдать тест на COVID-19, а также просидеть две недели дома на самоизоляции, контролируя свою температуру.

Кроме того, в отношении горе-пациента возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Если кто-то еще заболеет, ему грозит штраф до 700 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы. А, если, не дай Бог, скончается - штраф до двух миллионов рублей или до пяти лет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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