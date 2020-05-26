Угонщик катался на «девятке» по Новошахтинску, пока не закончился бензин

26 Май 2020 2020-05-26T13:49:36+03:00

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В отдел полиции города Новошахтинска пришел местный житель, который рассказал - неизвестные угнали у него машину. «Девятка» была припаркована у дома знакомых во дворе, однако когда утром хозяин легковушки пришел, чтобы ее забрать, то не обнаружил автомобиль.

Отыскать транспортное средство стражам порядка не составило большого труда - оно было брошено на одной из городских улиц. Делом техники было найти и предполагаемого вора. Им оказался 35-летний местный житель. Он признался, что в тот день также гостил у своих друзей. А увидев автомобиль, присмотрелся к нему повнимательнее. Тем более дверь легковушки не была закрыта, а ключи от замка зажигания лежали в бардачке. В итоге он завел машину и отправился колесить на ней по городу, а когда бензин закончился, просто оставил и ушел домой пешком.

В донском главке добавили, что теперь в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, а легковушку вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU