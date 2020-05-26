2020-05-26T14:14:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики ростовского "ковидного" госпиталя могли заразиться коронавирусом в междугородних маршрутках

Предполагаемые источники заражения выявили во время мониторинга
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пациенты получают все необходимое лечение. Фото: Архив КППациенты получают все необходимое лечение. Фото: Архив КП
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Во вторник, 26 мая, главный врач «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» Дмитрий Сизякин во время брифинга сообщил о том, что у нескольких медсестер и санитарок оказались заражены коронавирусом.

- Единичные случаи выявлены при регулярном мониторинге персонала. Несколько эпизодов заражения при бессимптомном положительном тесте. Было выяснено, что случаи носят заносной характер. Заражение произошло вне госпиталя, ведь некоторые санитарки и медсестры ездят на междугородних маршрутках, - отметил он.

Обеспечение жильем всех медицинских работников не предусмотрено. Часть сотрудников ездят домой в область

ИСТОЧНИК KP.RU

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