Медики ростовского "ковидного" госпиталя могли заразиться коронавирусом в междугородних маршрутках

26 Май 2020 2020-05-26T14:14:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 мая, главный врач «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» Дмитрий Сизякин во время брифинга сообщил о том, что у нескольких медсестер и санитарок оказались заражены коронавирусом.

- Единичные случаи выявлены при регулярном мониторинге персонала. Несколько эпизодов заражения при бессимптомном положительном тесте. Было выяснено, что случаи носят заносной характер. Заражение произошло вне госпиталя, ведь некоторые санитарки и медсестры ездят на междугородних маршрутках, - отметил он.

Обеспечение жильем всех медицинских работников не предусмотрено. Часть сотрудников ездят домой в область

ИСТОЧНИК KP.RU