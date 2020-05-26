2020-05-26T14:31:54+03:00
Общество

В Новочеркасске при пожаре пострадала 90-летняя женщина

На скорой пенсионерку доставили в больницу
Ольга ГОПАЛО
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На месте работали восемь пожарных и две спецмашины.На месте работали восемь пожарных и две спецмашины.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне, 25 мая, в городе Новочеркасске загорелся частный дом. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около полуночи. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Матросова.

- Пожар произошел в частном доме, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площадь возгорания составила десять квадратных метров. На месте работали восемь пожарных и две спецмашины. Уже в 00:11 огонь удалось локализовать. Еще через три минуты полностью ликвидировать.

Сообщается, что в результате произошедшего пострадала 90-летняя женщина, которая жила в этом доме. Пенсионерку с диагнозом "Отравление продуктами горения" доставили в ближайшую больницу. В ведомстве добавили, что по факту произошедшего в настоящее время проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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