2020-05-26T15:02:25+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону возбудили дело о мошенничестве на два миллиона рублей при капремонте домов

Дело было на Западном
Ольга ГОПАЛО
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Ремонт многоквартирного дома - дело хлопотное.Ремонт многоквартирного дома - дело хлопотное.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону на карандаш прокуратуры попал подрядчик, которого заподозрили в мошенничестве. Как рассказали в надзорном ведомстве, в Советском районе донской столицы была проведена проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ. В итоге, выявлены факты неполного выполнения подрядчиком работ по капитальному ремонту в трех многоэтажках по проспекту Коммунистическому и проспекту Стачки.

- Установлено, что в одном из домов подрядчиком не в полном объеме выполнены работы по ремонту системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, - рассказали в областной прокуратуре, - в двух других домах - по ремонту фасадов. Общая сумма невыполненных работ превысила два миллиона рублей.

В итоге было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством - если дело дойдет до суда, а подрядчика признают виновным - до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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