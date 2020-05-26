2020-05-26T15:03:56+03:00
Общество

Стало известно, сколько зарабатывают главные врачи в Ростовской области

Доходы обнародовал Минздрав
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Доходы обнародовал Минздрав ю Фото: Архив КПДоходы обнародовал Минздрав ю Фото: Архив КП
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Минздрав региона обнародовал зарплаты главных врачей за минувший год. Как следует из опубликованного документа, разница в доходах ощутима.

Больше всех заработала руководитель областной детской клинической больницы и депутат заксобрания Светлана Пискунова. Средний заработок женщины около 183 тысячи рублей.

Немного меньше оказался доход главы волгодонского онкодиспансера Галины Косарь - около 165 тысяч в месяц. В тройку самых богатых медиков также попала главврач областной клинической больницы №2 Марата Утемишева - она получает около 158,5 тысячи в месяц.

Ежемесячно около 150 тысяч рублей получают главные врачи Ростовской областной клинической больнице, Наркологического диспансера и Перинатального центра.

Меньше всего по итогам 2019 года получили начальник санатория «Голубая дача» Владимир Сенькин. Его доход в месяц составляет всего 24,6 тысячи рублей. Небольшим доходом отличилась и главный врач специализированного Дома ребенка в городе Таганроге Татьяна Костюченко. Она получает около 31 тысячи рублей ежемесячно.

Ознакомиться с доходами врачей можно на официальном сайте Минздрава Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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