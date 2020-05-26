90-е возвращаются: у ростовчанки на улице сорвали с шеи золотую цепочку
В полицию Ростова-на-Дону обратилась ростовчанка, которая рассказала, что ее ограбили прямо на улице. По словам женщины, она уже подходила к своему дому, когда на нее набросился неизвестный. Мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал в неизвестном направлении.
По горячим следам стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, им оказался 35-летний ростовчанин. Он признался, что заранее заприметил свою жертву и дожидался, когда она вновь вернется домой.
В отношении злоумышленника уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.
К слову, сбыть награбленное предполагаемый преступник не успел - ценную вещь правоохранители у него изъяли и вернули законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU