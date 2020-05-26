2020-05-26T15:12:35+03:00
Общество

90-е возвращаются: у ростовчанки на улице сорвали с шеи золотую цепочку

Злоумышленник дожидался жертву во дворе ее дома
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина сорвал с шеи золотую цепочку и убежал в неизвестном направлении.Мужчина сорвал с шеи золотую цепочку и убежал в неизвестном направлении.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию Ростова-на-Дону обратилась ростовчанка, которая рассказала, что ее ограбили прямо на улице. По словам женщины, она уже подходила к своему дому, когда на нее набросился неизвестный. Мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал в неизвестном направлении.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, им оказался 35-летний ростовчанин. Он признался, что заранее заприметил свою жертву и дожидался, когда она вновь вернется домой.

В отношении злоумышленника уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

К слову, сбыть награбленное предполагаемый преступник не успел - ценную вещь правоохранители у него изъяли и вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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