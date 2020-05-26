2020-05-26T15:24:24+03:00
Общество

Разговор ценою в 80 тысяч рублей: ростовчанка рассказала, как лишилась денег за минуты

В полиции уже ищут лже-советчиков
Ольга ГОПАЛО
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Ростовчанка попалась в лапы афериста.Ростовчанка попалась в лапы афериста.Фото: Алиса ТИТКО
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Как всего за несколько минут можно лишиться 80 тысяч рублей. Об этом полицейским Ростова-на-Дону поведала местная жительница, которая пришла в отдел писать заявление. Жительница Ворошиловского района донской столицы рассказала, что ей поступил звонок с московского номера на мобильный. И якобы сотрудник банка сказал, что по ее банковским счетам происходят сомнительные операции.

- Потерпевшая поверила словам незнакомца и совершила предложенные им действия: продиктовала номер карты, а затем назвала секретный код из смс-сообщения, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - С ее счета моментально начали списываться денежные средства. Дама призналась, что злоумышленник говорил настолько убедительно, что женщина поверила и следовала его лжесоветам.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». В настоящее время ведется поиск предполагаемого преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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