Разговор ценою в 80 тысяч рублей: ростовчанка рассказала, как лишилась денег за минуты
Как всего за несколько минут можно лишиться 80 тысяч рублей. Об этом полицейским Ростова-на-Дону поведала местная жительница, которая пришла в отдел писать заявление. Жительница Ворошиловского района донской столицы рассказала, что ей поступил звонок с московского номера на мобильный. И якобы сотрудник банка сказал, что по ее банковским счетам происходят сомнительные операции.
- Потерпевшая поверила словам незнакомца и совершила предложенные им действия: продиктовала номер карты, а затем назвала секретный код из смс-сообщения, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - С ее счета моментально начали списываться денежные средства. Дама призналась, что злоумышленник говорил настолько убедительно, что женщина поверила и следовала его лжесоветам.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». В настоящее время ведется поиск предполагаемого преступника.
ИСТОЧНИК KP.RU