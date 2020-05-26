Певица Татьяна Котова призвала к бунту
Обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова высказала свое мнение о поведении некоторых мужчин. Красавица посчитала поступки некоторых представителей сильного пола недостойными.
Все началось с того,что знаменитая ростовчанка похвасталась шикарным букетом цветов. Певица узнала, что некоторые мужчины покупают абонементы на покупку цветов, оплачивая некоторую сумму и указывая срок доставки.
- С одной стороны - классно, я люблю, чтобы дома были всегда свежие цветы. А с другой стороны - для мужчин уже все придумали за них: просто бери и делай, и все равно находятся экземпляры, которые ни одного цветочка любимой в месяц не подарят. Девушки, давайте поднимем бунт в комментариях и покажем, как сильно мы любим цветочки, - призвала многочисленных подписчиков Татьяна Котова.
Девушкам идея пришлась по душе и они похвалили блондинку за находчивость: "Вы правы ... Мы, мужчины, весьма ограничены", "Очень сильно любим цветы! Мужчины ау", "Мы же девочки. Нам цветы просто необходимы в жизни", "Обожаю цветы всегда и везде, не только по праздникам".
Многие так и не поняли в чем смысл цветочного бунта, но закидали красавицу комплиментами и позитивными отзывами.
ИСТОЧНИК KP.RU