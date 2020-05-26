2020-05-26T16:58:40+03:00
Общество

Певица Татьяна Котова призвала к бунту

Модель посчитала поведение мужчин недопустимым
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Татьяна Котова часто публикует откровенные снимки. Фото: Instagram Татьяна КотоваТатьяна Котова часто публикует откровенные снимки. Фото: Instagram Татьяна Котова
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Обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова высказала свое мнение о поведении некоторых мужчин. Красавица посчитала поступки некоторых представителей сильного пола недостойными.

kottovakottova
Певица посчитала поведение мужчин недостойным
2522 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Все началось с того,что знаменитая ростовчанка похвасталась шикарным букетом цветов. Певица узнала, что некоторые мужчины покупают абонементы на покупку цветов, оплачивая некоторую сумму и указывая срок доставки.

- С одной стороны - классно, я люблю, чтобы дома были всегда свежие цветы. А с другой стороны - для мужчин уже все придумали за них: просто бери и делай, и все равно находятся экземпляры, которые ни одного цветочка любимой в месяц не подарят. Девушки, давайте поднимем бунт в комментариях и покажем, как сильно мы любим цветочки, - призвала многочисленных подписчиков Татьяна Котова.

kottovakottova
Красавица регулярно публикует откровенные снимки
9390 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Девушкам идея пришлась по душе и они похвалили блондинку за находчивость: "Вы правы ... Мы, мужчины, весьма ограничены", "Очень сильно любим цветы! Мужчины ау", "Мы же девочки. Нам цветы просто необходимы в жизни", "Обожаю цветы всегда и везде, не только по праздникам".

Многие так и не поняли в чем смысл цветочного бунта, но закидали красавицу комплиментами и позитивными отзывами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Певица Татьяна Котова призвала к бунту
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