Певица Татьяна Котова призвала к бунту

26 Май 2020 2020-05-26T16:58:40+03:00

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Обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова высказала свое мнение о поведении некоторых мужчин. Красавица посчитала поступки некоторых представителей сильного пола недостойными.

kottova Певица посчитала поведение мужчин недостойным

Все началось с того,что знаменитая ростовчанка похвасталась шикарным букетом цветов. Певица узнала, что некоторые мужчины покупают абонементы на покупку цветов, оплачивая некоторую сумму и указывая срок доставки.

- С одной стороны - классно, я люблю, чтобы дома были всегда свежие цветы. А с другой стороны - для мужчин уже все придумали за них: просто бери и делай, и все равно находятся экземпляры, которые ни одного цветочка любимой в месяц не подарят. Девушки, давайте поднимем бунт в комментариях и покажем, как сильно мы любим цветочки, - призвала многочисленных подписчиков Татьяна Котова.

kottova Красавица регулярно публикует откровенные снимки

Девушкам идея пришлась по душе и они похвалили блондинку за находчивость: "Вы правы ... Мы, мужчины, весьма ограничены", "Очень сильно любим цветы! Мужчины ау", "Мы же девочки. Нам цветы просто необходимы в жизни", "Обожаю цветы всегда и везде, не только по праздникам".

Многие так и не поняли в чем смысл цветочного бунта, но закидали красавицу комплиментами и позитивными отзывами.

ИСТОЧНИК KP.RU