В Ростовской области сотрудники МФЦ могут отказать гражданину в услугах из-за отсутствия маски

26 Май 2020 2020-05-26T17:25:37+03:00

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Во вторник, 26 мая, начальник управления инноваций в органах власти правительства Ростовской области Юрий Черныш на брифинге в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции рассказал о работе МФЦ во время пандемии.

Сейчас во всех отделениях введена предварительная запись. Специалисты контролируют температурный и масочный режимы. Сотрудники многофункциональных центров проводят обработку средствами защиты и антисептиками.

- Если есть у МФЦ запасные маски, то маска может быть выдана. Но МФЦ имеет право такого заявителя не пускать. Зачастую люди без масок не допускаются к оказанию услуг, - сообщил Юрий Черныш.

По его словам, сотрудники МФЦ могут обслуживать людей старше 65 лет. Для посещения многофункционального центра они могут выйти из дома с соблюдением необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU