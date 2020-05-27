Фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу»: яркий позитив для ростовчан

27 Май 2020 2020-05-27T12:27:30+03:00

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Как для вас прошло время самоизоляции? Вы делали селфи в маске, смотрели новые фильмы, играли с детьми, гуляли с собакой во дворе, пробовали первую клубнику? А, может, вы научились шить маски, делать слаймы или готовить вкусные пироги? Или у вас получилось организовать хорошие тренировки для своего тела?

Похвастайтесь своими достижениями!

Присылайте фотографии и рассказы о них на наш фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу». Тройка победителей, набравшая наибольшее число в голосовании, получит ценные призы от партнеров. Привлекайте своих знакомых, чтобы они голосовали за ваши работы.

Заявку можно подать по ссылке https://www.rostov.kp.ru/daily/27113/4193320/

или прислать на email: natalya.klimenko@phkp.ru

Всем удачи и будьте здоровы!