В Ростовской обрасти аттестаты школьникам выдадут в середине июня

27 Май 2020 2020-05-27T16:08:04+03:00

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В среду, 27 мая, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев провел брифинг в оперативном штабе по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекции.

- Примерная дата, когда донские выпускники получат аттестаты, 15 июня, - сообщил он.

По его словам, вопрос с вручением аттестатов будет решаться в индивидуальном порядке. Это связано в с тем, что в 2020 году сдача ЕГЭ не является обязательным условием для получения документа об окончании школы. Аттестат часть выпускников смогут забрать в середине июня.

ИСТОЧНИК KP.RU