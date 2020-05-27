2020-05-27T16:08:04+03:00
Общество

В Ростовской обрасти аттестаты школьникам выдадут в середине июня

Вопрос с вручением документов будет решаться в индивидуальном порядке
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Школьникам выдадут аттестаты середине 15 июняШкольникам выдадут аттестаты середине 15 июня
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В среду, 27 мая, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев провел брифинг в оперативном штабе по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекции.

- Примерная дата, когда донские выпускники получат аттестаты, 15 июня, - сообщил он.

По его словам, вопрос с вручением аттестатов будет решаться в индивидуальном порядке. Это связано в с тем, что в 2020 году сдача ЕГЭ не является обязательным условием для получения документа об окончании школы. Аттестат часть выпускников смогут забрать в середине июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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