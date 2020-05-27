В Ростовской области появятся около 800 дежурных групп в детских садах
В донском регионе в первый день лета заработают 800 дежурных групп в 1466 детских садов. Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
Работающим во время пандемии родителям необходимо написать заявление в детский сад. Желающим водить ребенка в дежурную группу нужно приложить справку с места работы.
В детском саду потребуют справку о здоровье ребенка и об отсутствии у него контактов с зараженными опасными инфекционными болезнями и коронавирной инфекцией.
Во всех группах будут созданы специальные фильтры. Мальчишкам и девчонкам измерят температуру бесконтактными термометрами, осмотрят на признаки ОРВИ и гриппа.
ИСТОЧНИК KP.RU