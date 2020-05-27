2020-05-27T17:07:24+03:00
Общество

Даты проведения пробного ЕГЭ стали известны в Ростовской области

Специалисты отработают технический процесс проведения экзамена
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Дополнительные дни сдачи ЕГЭ могут быть назначены в августеДополнительные дни сдачи ЕГЭ могут быть назначены в августеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В среду, 27 мая, заместитель министра образования региона Андрей Фатеев сообщил даты проведения пробного ЕГЭ.

- Руководитель Рособрнадзора сообщил, что ЕГЭ начнется 29 июня. Так, 29 и 30 июня - это будут два технических, пробных экзамена без участия детей, - отметил он.

За эти два специалистам предстоит отработать весь технический процесс проведения экзамена. Пробные дни необходимы для того. чтобы отработать технологии, связанные с эпидограничениями (измерение температуры, соблюдение дистанции и т..д).

Основной этап ЕГЭ пройдет с 3 по 25 июля. Дополнительные дни могут быть назначены в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный ростовский блогер Гаспар Авакян проведет год в колонии-поселении
В Ростове горожане дождались тепла и высыпали на улицу
В донских пришкольных лагерях задумались о сокращении смен до двух недель
Ростовские эпидемиологи рассказали о новой вспышке коронавируса
В Ростове-на-Дону задержали жителя Волгограда, который пытался продать наркотики
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая посвящена субсидиям на оплату коммуналки
В Новочеркасске грабитель отобрал у женщины паспорт и банковскую карту
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»
В Ростовской области водитель угнал машину и врезался в дерево
В центре Ростова-на-Дону нетрезвый водитель протаранил дорогие иномарки
Даты проведения пробного ЕГЭ стали известны в Ростовской области
Власти Ростова потратят 4 млн рублей на подготовку концерта в честь 75-летия Победы в ВОВ
В Ростовской области появятся около 800 дежурных групп в детских садах
В Ростовской обрасти аттестаты школьникам выдадут в середине июня