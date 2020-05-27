Даты проведения пробного ЕГЭ стали известны в Ростовской области

27 Май 2020 2020-05-27T17:07:24+03:00

Дополнительные дни сдачи ЕГЭ могут быть назначены в августе Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

В среду, 27 мая, заместитель министра образования региона Андрей Фатеев сообщил даты проведения пробного ЕГЭ.

- Руководитель Рособрнадзора сообщил, что ЕГЭ начнется 29 июня. Так, 29 и 30 июня - это будут два технических, пробных экзамена без участия детей, - отметил он.

За эти два специалистам предстоит отработать весь технический процесс проведения экзамена. Пробные дни необходимы для того. чтобы отработать технологии, связанные с эпидограничениями (измерение температуры, соблюдение дистанции и т..д).

Основной этап ЕГЭ пройдет с 3 по 25 июля. Дополнительные дни могут быть назначены в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU