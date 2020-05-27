2020-05-27T17:17:43+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону нетрезвый водитель протаранил дорогие иномарки

Дорожное происшествие случилось в переулке Соборном
ГОШЕВ Игорь
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Авария случилась в центре донской столицы. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Авария случилась в центре донской столицы. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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В среду, 27 мая, в городе Ростове-на-Дону произошла массовая авария. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие случилась около двух часов ночи в самом центре донской столицы.

- По предварительным данным, водитель за рулем Hyundai Solaris находился в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в ведомстве. - В результате мужчина не справился с управлением и допустил наезд на припаркованные в парковочной зоне автомобили Mercedes-Benz , Ford Focus, внедорожник Suzuki Grand Vitara и «Нива».

В результате произошедшего никто не пострадал.

В настоящее время пофакту случившегося проводится проверка, в результате которой станут известны подробности. Вероятнее всего, виновник аварии должен будет выплатить автовладельцам ущерб из своего кармана. Правда, добиваться этого владельцам покореженных авто, скорее всего, придется через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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