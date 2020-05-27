В центре Ростова-на-Дону нетрезвый водитель протаранил дорогие иномарки
В среду, 27 мая, в городе Ростове-на-Дону произошла массовая авария. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие случилась около двух часов ночи в самом центре донской столицы.
- По предварительным данным, водитель за рулем Hyundai Solaris находился в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в ведомстве. - В результате мужчина не справился с управлением и допустил наезд на припаркованные в парковочной зоне автомобили Mercedes-Benz , Ford Focus, внедорожник Suzuki Grand Vitara и «Нива».
В результате произошедшего никто не пострадал.
В настоящее время пофакту случившегося проводится проверка, в результате которой станут известны подробности. Вероятнее всего, виновник аварии должен будет выплатить автовладельцам ущерб из своего кармана. Правда, добиваться этого владельцам покореженных авто, скорее всего, придется через суд.
ИСТОЧНИК KP.RU