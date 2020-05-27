В Ростовской области водитель угнал машину и врезался в дерево

27 Май 2020 2020-05-27T17:27:39+03:00

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В среду, 27 мая, около пяти часов утра в Ростовской области мужчина попал в аварию на автомобиле, который угнал. Инцидент произошел в десяти километров в хуторе Россошь Кашарского района.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, водитель, находившейся за рулем «пятерки» решил угнать чужой автомобиль, который был припаркован у одного из домов. Мужчина был навеселе, при этом прав на вождение машины у него никогда не было.

- По пути водитель увидел школьника и предложил его подвезти, - добавили в ведомстве. - Мальчик сел в машину знакомого. Но уже через несколько метров водитель выехал на правую обочину, не справился с управлением и авто врезалось в дерево.

В результате аварии, 13-летнего подростка с травмами доставили в ближайшую больницу, приехавшие на место медики скорой помощи.

Теперь по факту произошедшего проводится проверка. Не исключено, что мужчине будет грозить сразу два уголовных дела - не только за угон, но и за причиненный вред здоровью ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU