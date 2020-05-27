2020-05-27T18:15:21+03:00
Общество

В Новочеркасске грабитель отобрал у женщины паспорт и банковскую карту

Сумку она у него отбила
Ольга ГОПАЛО
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Мужчин удалось задержать по горячим следам.Мужчин удалось задержать по горячим следам.Фото: Николай КРИВИЧ
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В полицию города Новочеркасска Ростовской области обратилась местная жительница, которая рассказала о том, что в отношении нее было совершено преступление. По словам горожанки, она возвращалась домой, как вдруг на нее кто-то напал.

- Злоумышленник старался вырвать сумку, но потерпевшая сопротивлялась, - сообщили в донском главке. - Тогда мужчина применил физическую силу и выхватил из сумки паспорт и банковскую карту.

В итоге по горячим следам стражам порядка удалось отыскать предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний мужчина, который жил в том же городе. Полицейские выяснили, что у него за плечами уже был целый букет из судимостей. Не исключено, что теперь к ним добавиться и еще одна.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», которая предусматривает несколько лет лишения свободы. Решения суда он будет дожидаться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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