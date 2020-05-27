В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая посвящена субсидиям на оплату коммуналки

27 Май 2020 2020-05-27T17:42:49+03:00

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В четверг, 28 мая, в городе Ростове-на-Дону пройдет горячая линия. Известно, что ее проведут в Министерстве труда и социального развития Ростовской области. Она будет посвящена вопросам предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки и адресной социальной помощи малообеспеченным категориям граждан.

На эти и другие вопросы два часа — с 14:00 до 16:00 будут отвечать специалисты ведомства по телефонам, которые указаны ниже. Позвонив по этом номеру, можно будет узнать, кому положены субсидии, каков их размер, как их правильно оформить, как можно получать и где.

К слову, если вы не успеете дозвониться, то это же номер работает и в другие дни работы министерства, а в остальное время работает автоответчик. Свой вопрос можно задать в любом случае, но тогда получить ответ несколько позже.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU