В Ростове-на-Дону задержали жителя Волгограда, который пытался продать наркотики

27 Май 2020 2020-05-27T18:13:22+03:00

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В Ростове-на-дону на карандаш полицейских попался молодой человек, у которого было решено проверить документы. Инцидент произошел в Северном жилом массиве. Молодой человек оказался жителем Волгограда. При нем обнаружили подозрительный сверток.

Как позже подтвердили догадки стражей порядка специалисты лаборатории, изъятое оказалось синтетическим наркотиком, общий вес которого составил свыше 130 граммов. 24-летний гость донской столицы признался, что купил зелье через Интернет. И решил таким образом подзаработать - перепродать его другим делающим.

Как сообщили в донском главке, в отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит солидный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU