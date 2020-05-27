2020-05-27T18:29:25+03:00
Общество

В донских пришкольных лагерях задумались о сокращении смен до двух недель

Они заработают в 802 школах региона
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пришкольные лагеря заработают только при условии благоприятной эпидобстановки. Фото: Архив КППришкольные лагеря заработают только при условии благоприятной эпидобстановки. Фото: Архив КП
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Власти Ростовской области задумались о сокращении смен в донских пришкольных лагерях. Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

- Скорее всего, это будут 14-дневные смены. Они охватят не мене 65 тысяч детей. Это соотносимо с охватом прошлого года, - сообщил он.

Пришкольные лагеря заработают только при условии благоприятной эпидобстановки в 802 учебных заведениях Ростовской области.

Стоит отметить, что в 709 лагеря заработают, скорее всего, с 1 июля, а остальные откроются после окончания ЕГЭ - в августе. Это сделано для того, чтобы дети не пересекались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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