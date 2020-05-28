В Ростове специалисты оценивают готовность пляжей к купальному сезону

28 Май 2020 2020-05-28T09:39:58+03:00

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В донской столице стартовала подготовка пляжей к купальному сезону нынешнего года. Как сообщает региональное ГУ МЧС, инспекторы центра ГИМС провели техническое освидетельствование городского пляжа, расположенного за Ворошиловским мостом на левом берегу.

Безопасность купания на той территории подтверждена документально. Пляж оборудован все необходимым: спасательным постом, пунктом медицинской помощи, по периметру установлены таблички с указанием температуры воды и воздуха.

- Специалистам предстоит оценить 111 пляжей. Все они должны пройти процедуры освидетельствования, - отметили в ведомстве.

Пляжи заработают после того, как эпидемиологическая ситуация в регионе улучшится.

ИСТОЧНИК KP.RU