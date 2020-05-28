2020-05-28T09:39:58+03:00
Общество

В Ростове специалисты оценивают готовность пляжей к купальному сезону

Купальный стартует при улучшение эпидемической ситуации
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалистам предстоит оценить готовность 111 пляжей. Фото: ГУ МЧССпециалистам предстоит оценить готовность 111 пляжей. Фото: ГУ МЧС
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В донской столице стартовала подготовка пляжей к купальному сезону нынешнего года. Как сообщает региональное ГУ МЧС, инспекторы центра ГИМС провели техническое освидетельствование городского пляжа, расположенного за Ворошиловским мостом на левом берегу.

Безопасность купания на той территории подтверждена документально. Пляж оборудован все необходимым: спасательным постом, пунктом медицинской помощи, по периметру установлены таблички с указанием температуры воды и воздуха.

- Специалистам предстоит оценить 111 пляжей. Все они должны пройти процедуры освидетельствования, - отметили в ведомстве.

Пляжи заработают после того, как эпидемиологическая ситуация в регионе улучшится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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