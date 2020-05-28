28 Май 2020 2020-05-28T11:05:11+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: больше всего заболевших в донской столице

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: 154 новых заболевших. Такие цифры за последние сутки озвучили в региональном правительстве. Известно, что суммарное число пострадавших от covid-19 дончан составило 4 287 человек.

Сообщается, что чаще всего заболевают люди в возрасте от 18 до 65 лет. Их - свыше половины. Больше всего новых случаев в Ростове-на-Дону — 57 больных с выявленным диагнозом, в Шахтах и Белокалитвинском районе - 17 и 8 соответственно.

При этом есть и хорошая новость — коэффициент распространения инфекции ниже нормы и составляет всего 0,9. И выздоравливать также стали чащ — уже излечились от опасного вируса 88 человек за сутки, в сумме сначала эпидемии — 1 529 теперь уже здоровых жителей региона.

Помимо этого лабораториями Ростовской области за сутки проведено 4607 тестов на коронавирусную инфекцию. А за весь период проведено более 114,5 тысячи исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU