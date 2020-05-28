2020-05-28T13:43:59+03:00
Общество

Ростовчане чаще других становятся жертвами клещей

От укусов кровопийц пострадали уже 1 234 человека
Ольга ГОПАЛО
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От укусов клещей пострадали больше тысячи человек.От укусов клещей пострадали больше тысячи человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области после укуса клещей к медикам уже обратились 1 234 дончанина. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Известно, что чуть меньше половины пострадавших - 564 человека - это дети и подростки до 14 лет. При этом цифры в два раза ниже, чем за тот же период прошлого года. Санитарные врачи объясняют это, в том числе самоизоляцией, во время которой многие остаются дома и не выезжают на дачи и пикники.

К слову большинство пострадавших от укусов кровопийц - жители города Ростова-на-Дону. Таковых оказалось 237 человек. Дальше по убывающей - дончане из Таганрога, Шахт, Новошахтинска, Волгодонска, а также Песчанкопского и Сальского районов.

Кроме того, зарегистрированы два лабораторно-потвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Диагноз был подтвержден у жителей Красносулинского и Целинского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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