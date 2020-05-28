2020-05-28T15:34:48+03:00
Общество

У ростовчанина на остановке из сумки стащили планшет и смартфон

Пропажу мужчина заметил не сразу
Ольга ГОПАЛО
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Когда горожанин заметил пропажу, то ни злоумышленника, ни своих вещей по близости не обнаружил.Когда горожанин заметил пропажу, то ни злоумышленника, ни своих вещей по близости не обнаружил.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В полицию города Ростов-на-Дону обратился мужчина, который рассказал, что стал жертвой преступления. Он сообщил, что стоял на остановке общественного транспорта. Дело было в Пролетарском районе донской столицы. А пока ждал свой автобус, кто-то прямо из сумки забрал у него планшет и смартфон.

Правда, когда горожанин заметил пропажу, то ни злоумышленника, ни своих вещей по близости не обнаружил.

По горячим следам стражам порядка удалось отыскать подогреваемого. Как рассказали в главном Управлении МВД России по региону, им оказался 36-летний ростовчанин, который сразу во всем признался. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

Кстати, хозяин пропавшего имущества оценил ущерб в 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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