В детских лагерях Ростовской области из-за опасности коронавируса отказались от походов

28 Май 2020 2020-05-28T17:40:42+03:00

Решено было отказаться и от экскурсий

Изменить размер текста: A A

Этим летом детские оздоровительные лагеря Ростовской области будут работать по новыми стандартам Роспотребнадзора. Как рассказала министр труда и социального развития Дона Елена Елисеева, изменения вызваны пандемией коронавируса.

- Три основных требования - это заполняемость лагерей на 50% от проектной мощности, одномоментный заезд работников и детей и режим работы по методу обсервации. Работники и дети не будут выходить за пределы лагеря, не будут выезжать на экскурсии и выходить в походы, а находится на территории лагеря, – отметила она.

В течение всей смены на территорию лагеря не смогут попасть родители отдыхающих.

- Дети смогут в удобное время или во время, которое будет определено администрацией лагеря, пообщаться с родными по телефону или видеосвязи, – сказала глава минтруда.

В целях безопасности весь персонал лагеря обяжут носить маску и пройти тест на коронавирусную инфекцию.

Сейчас точная дата начала летней оздоровительной кампании 2020 года еще не определена. О времени начала работы детских лагерей станет известно в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU