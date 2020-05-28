В детских лагерях Ростовской области из-за опасности коронавируса отказались от походов
Этим летом детские оздоровительные лагеря Ростовской области будут работать по новыми стандартам Роспотребнадзора. Как рассказала министр труда и социального развития Дона Елена Елисеева, изменения вызваны пандемией коронавируса.
- Три основных требования - это заполняемость лагерей на 50% от проектной мощности, одномоментный заезд работников и детей и режим работы по методу обсервации. Работники и дети не будут выходить за пределы лагеря, не будут выезжать на экскурсии и выходить в походы, а находится на территории лагеря, – отметила она.
В течение всей смены на территорию лагеря не смогут попасть родители отдыхающих.
- Дети смогут в удобное время или во время, которое будет определено администрацией лагеря, пообщаться с родными по телефону или видеосвязи, – сказала глава минтруда.
В целях безопасности весь персонал лагеря обяжут носить маску и пройти тест на коронавирусную инфекцию.
Сейчас точная дата начала летней оздоровительной кампании 2020 года еще не определена. О времени начала работы детских лагерей станет известно в конце июня.
ИСТОЧНИК KP.RU