Стала известна дата начала работы дежурных групп в детских садах Ростовской области

28 Май 2020 2020-05-28T18:19:02+03:00

У ребенка не должно быть признаков ОРЗ и вирусных заболеваний

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В понедельник, 1 июня, начнут работу дежурные группы в детских садах Ростовской области. Об этом рассказали в региональном штабе по противодействию распространению коронавируса.

В садик смогут ходить дети, чьи родители работают на предприятиях, деятельность которых не приостановлена.

При себе ребенок должен иметь медицинскую справку об отсутствии контакта с инфекционными больными. Родителям необходимо написать заявление, в котором должна быть указана причина такого решения. Воспитанника должны принять без справки с места работы родителей, ведь эту информацию можно проверить по телефону.

Ежедневно детей будет осматривать медик, а также измерять температуру. При выявлении признаков ОРЗ и прочих вирусных заболеваний ребенка в группу не пустят.

ИСТОЧНИК KP.RU