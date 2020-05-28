Стала известна дата начала работы дежурных групп в детских садах Ростовской области
В понедельник, 1 июня, начнут работу дежурные группы в детских садах Ростовской области. Об этом рассказали в региональном штабе по противодействию распространению коронавируса.
В садик смогут ходить дети, чьи родители работают на предприятиях, деятельность которых не приостановлена.
При себе ребенок должен иметь медицинскую справку об отсутствии контакта с инфекционными больными. Родителям необходимо написать заявление, в котором должна быть указана причина такого решения. Воспитанника должны принять без справки с места работы родителей, ведь эту информацию можно проверить по телефону.
Ежедневно детей будет осматривать медик, а также измерять температуру. При выявлении признаков ОРЗ и прочих вирусных заболеваний ребенка в группу не пустят.
ИСТОЧНИК KP.RU