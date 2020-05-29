В Ростовской области ищут 27-летнего мужчину

29 Май 2020 2020-05-29T12:38:42+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен Андрей Захаров. Известно, что молодой мужчина пропал 26 мая. Он - житель города Ростова-на-Дону. С тех пор о его местонахождении неизвестно ни близким, ни родным.

- В день исчезновения он был одет в черную кожаную куртку, серую рубашку, черные джинсы и черные туфли, - рассказали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг, занимающиеся его поисками. - Рост мужчины 180 сантиметров, он среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

С собой у 27-летнего Андрея Захарова были документы на его имя.

В настоящее время листовки с изображением мужчины распространяют в сети Интернет.

Волонтеры просят дончан не быть равнодушными. И если вам что-то известно о том, где может находиться ростовчанин, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU