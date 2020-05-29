Пешком дешевле: 134,5 тысячи рублей ГИБДД задолжал житель Ростовской области

29 Май 2020 2020-05-29T13:13:15+03:00

Теперь из-за штрафов и нежелания платить по счетам, его авто уйдет с молотка

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В Ростовской области на карандаш судебных приставов попался житель Азовского района. Он задолжал государству в общей сложности 134,5 тысячи рублей. Как оказалось, внушительная сума появилась не сразу. А после того, как на его имя были выписано 114 административных протоколов сотрудниками Управления ГИБДД. Речь идет об автомобильных штрафах.

Как рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по региону, к которым и поступило это дело, мужчина даже после беседы с их сотрудником отказался добровольно расставаться со своими деньгами. И тогда, ему пришлось сделать это со своим железным конем.

В итоге машину у него конфисковали. Теперь, если в установленный законом срок он не оплатит штрафы, она уйдет с молотка. Если останется разница от продажи, ее вернут экс-владельцу. В любом случае, пока ему придется побыть пешеходом.

ИСТОЧНИК KP.RU