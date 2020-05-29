2020-05-29T13:28:49+03:00
Общество

В Ростовской области неизвестный украл металлические ворота

ЧП произошло в Красносулинском районе
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина может на пару лет загреметь за решетку.Мужчина может на пару лет загреметь за решетку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Красносулинского района Ростовской области несколько опешил, когда утром пришел на работу. Там он не нашел привычных металлических ворот, которые преграждали путь на территорию предприятия. Тогда сотрудник сразу же позвонил в отдел полиции и те начали поиск предполагаемых преступников. Долго искать не пришлось. Злоумышленником оказался 50-летний местный житель, который уже имел за плечами целый букет судимостей.

Стражи порядка выяснили, что мужчина заранее спланировал преступление.

- Дождавшись выходного дня, местный житель приехал к предприятию, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - Убедившись, что никого нет, снял входные ворота. Погрузив их на тачку, скрылся с места совершения преступления.

Как оказалось, похищенное дончанин сдал в пункт приема металла, а деньги даже успел потратить. Сейчас его проверяют на причастность к другим схожим преступлениям. А еще в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться дома под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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