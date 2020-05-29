В Ростовской области неизвестный украл металлические ворота
Житель Красносулинского района Ростовской области несколько опешил, когда утром пришел на работу. Там он не нашел привычных металлических ворот, которые преграждали путь на территорию предприятия. Тогда сотрудник сразу же позвонил в отдел полиции и те начали поиск предполагаемых преступников. Долго искать не пришлось. Злоумышленником оказался 50-летний местный житель, который уже имел за плечами целый букет судимостей.
Стражи порядка выяснили, что мужчина заранее спланировал преступление.
- Дождавшись выходного дня, местный житель приехал к предприятию, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - Убедившись, что никого нет, снял входные ворота. Погрузив их на тачку, скрылся с места совершения преступления.
Как оказалось, похищенное дончанин сдал в пункт приема металла, а деньги даже успел потратить. Сейчас его проверяют на причастность к другим схожим преступлениям. А еще в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться дома под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU