2020-05-29T13:48:10+03:00
Общество

Лже-сотрудник управляющей компании обманул жителя Новочеркасска

Он пообещал за 14 тысяч рублей подлатать в доме крышу и пропал
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина пообещал за 14 тысяч рублей подлатать в доме крышу и пропал.Мужчина пообещал за 14 тысяч рублей подлатать в доме крышу и пропал.Фото: Ольга КОСТИНА
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В отдел полиции города Новочеркасска обратился мужчина, который рассказал, что стал жертвой обманщика. Он признался, что к нему домой постучался незнакомый молодой человек.

Тот представился сотрудником управляющей компании, которая обслуживает его дом. И пообещал в кратчайшие сроки подлатать в доме крышу. Правда, для этого нужны были 14 тысяч рублей. Именно эту сумму жилец отдал в руки злоумышленника.

- Спустя пару дней потерпевший позвонил подозреваемому узнать, когда начнутся ремонтные работы, - сообщили в донском главке. - Однако тот перестал отвечать на звонки. После этого потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний житель соседнего Ростова-на-Дону В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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