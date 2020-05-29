Лже-сотрудник управляющей компании обманул жителя Новочеркасска
В отдел полиции города Новочеркасска обратился мужчина, который рассказал, что стал жертвой обманщика. Он признался, что к нему домой постучался незнакомый молодой человек.
Тот представился сотрудником управляющей компании, которая обслуживает его дом. И пообещал в кратчайшие сроки подлатать в доме крышу. Правда, для этого нужны были 14 тысяч рублей. Именно эту сумму жилец отдал в руки злоумышленника.
- Спустя пару дней потерпевший позвонил подозреваемому узнать, когда начнутся ремонтные работы, - сообщили в донском главке. - Однако тот перестал отвечать на звонки. После этого потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.
Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний житель соседнего Ростова-на-Дону В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU