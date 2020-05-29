«В изоляцию бы с тобой отправился!»: Звезда Playboy Мария Лиман в купальнике очаровала поклонников

29 Май 2020 2020-05-29T14:09:45+03:00

Девушка до сих пор сводит с ума толпы фанатов. Фото: Инстаграм Марии Лиман.

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Горячая штучка Мария Лиман не перестает удивлять поклонников. Красотка, которая однажды появилась на страницах одного из самых популярных мужских журналов Playboy, до сих пор сводит с ума толпы фанатов. Вот и на этот раз кареглазая модель нашла, чем разнообразить их будни в дни пандемии и вынужденных ограничений.

Модель опубликовала фото в откровенном купальнике, который выгодно подчеркнул все прелести уроженки Ростова-на-Дону.

В итоге комментарии от подписчиков Инстаграм, где Мария опубликовала снимок, не заставили долго ждать. В их числе были такие: «В изоляцию бы с тобой отправился», «Шикарный вид», «А чего мы такие счастливые?», «Маша, это зачет!», «Ух, какие горячие фото! Прям в сердце бьёшь!» и «Мария нет слов - ты обворожительная!»,

Однако были и те, кто уличил модель в излишней любви к фоторедакторам.

- Фотошопа очень много, - написал один из Интернет-пользователей.

Но и на это нашлись любители: «Чудненько выглядишь на фото!»

Кадр уже оценили больше 26 тысяч фанатов модели.

liman_maria Мария Лиман

ИСТОЧНИК KP.RU