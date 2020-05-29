Экономя на поездках по трассе М-4 «Дон», ростовчане могут помочь ветеранам

29 Май 2020 2020-05-29T14:16:57+03:00

Доставку «до двери» можно оформить до 31 мая всего за 1 рубль

Изменить размер текста: A A

В этом году страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Символом всенародной памяти стала акция «Красная Гвоздика». К ней присоединились уже тысячи человек, общественных организаций и предприятий. В их числе ООО «Автодор – Платные Дороги».

Накануне совместно с Благотворительным Фондом «Память поколений» была выпущена лимитированная серия транспондеров T-pass «Помнить – значит делать», часть средств от продажи устройств будет направлена на медицинскую помощь ветеранам Великой Ответственной Войны и других боевых действий.

Фото: «Автодор – Платные Дороги»

Участвовать в акции могут и жители донского региона. В Центрах продаж и обслуживания «Автодор – Платные Дороги», расположенных на автодороге М-4 «Дон» Ростовской области и в Интернет-магазине tpass.me уже появились транспондеры лимитированной серии в двух вариантах дизайна: «Журавль» и «9 Мая».

- Стоимость сохранилась на уровне цен устройств других лимитированных серий и составляет 1450 рублей, - пояснили организаторы акции. - В каждую коробку с транспондером вложен металлический значок «Красная гвоздика» - всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество. Отметим, что на сегодняшний день фонд оказал поддержку 12 000 ветеранам.

Понимая важность соблюдения профилактических мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, покупатели до 31 мая получают возможность доставки транспондера «до двери» всего за 1 рубль. Доставка за 1 рубль доступна при покупке в Интернет-магазине официального сайта транспондера T-pass.

Читать далее: