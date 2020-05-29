«За 15 минут»: В РостГМУ делают экспресс-тестирование на наличие заболевания и антител COVID-19

29 Май 2020 2020-05-29T14:46:16+03:00

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К выполнению тестов по экспресс-диагностике COVID-19 приступили специалисты Ростовского медуниверситета. Известно, что иммуноанализ делается на месте, без отправки материала в специализированную лабораторию. - Экспресс-диагностика на антитела представляет собой небольшой прибор с тест-полосками, - пояснили в медиацентре РостГМУ. - Специалист помещает в него каплю крови пациента с каплей буферного раствора, и примерно через 10-15 минут появляется результат.

Интересно, что тест с высокой чувствительностью отвечает сразу на два вопроса: заражен ли человек в настоящее время и перенес ли человек эту инфекцию ранее - 14 дней и более. Так как результат становится известным в течение короткого времени, это позволит медикам оперативно выработать тактику и стратегию по лечению пациента, а также принять решение по госпитализации.

Специалисты планируют использовать тесты, в том числе при приеме и лечении пациентов, что поможет минимизировать риск заноса опасной инфекции. Это актуально еще и потому, что большинство подразделений вуза продолжают принимать нуждающихся в неотложной медицинской помощи пациентов - с инсультами, инфарктами, людей с тяжелыми заболеваниями крови.

ИСТОЧНИК KP.RU