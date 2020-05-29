В Ростовской области проводят проверку из-за уволившегося врача, который требовал обеспечить медиков средствами защиты

29 Май 2020 2020-05-29T14:50:10+03:00

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В пятницу, 29 мая, во время брифинга в региональном отделении по информированию населения о ситуации с распространением коронавирусной инфекции министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ответила на вопрос об уволившемся из районной больницы врача, который требовал обеспечить медиков необходимыми средствами защиты.

Медик был недоволен тем, что у него в самый разгар пандемии не было необходимых средств защиты (медицинских масок, средств дезинфекции, специальных костюмов и прочего).

- Специалисты выехали в Дубовский район Ростовской области, чтобы установить причины произошедшего и провести проверку, - говорит Татьяна Быковская. - Мы уже на месте разберемся в ситуации.

Стоит отметить, что в настоящее время коронавирусом охвачены уже все районы Ростовской области. Зачастую люди заражаются во время работы за пределами региона. Опасную болезнь они привозят на Дон, где не зная о своем заболевании, активно общаются с близкими и друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU