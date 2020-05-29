В Батайске мужчина похитил 17 электронных сигарет

29 Май 2020 2020-05-29T14:55:00+03:00

Но перед этим ему пришлось ударить продавщицу и разбить витрину

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В полицию города Батайска обратилась продавщица торгового павильона и сообщила, что стала жертвой грабителя. По ее словам, неизвестный мужчина ворвался в магазин, ударил ее по лицу, а после разбил витрину и похитил 17 электронных сигарет.

По горячим следам стражам порядка удалось отыскать подозреваемого. Как рассказали в главном правлении МВД России по Ростовской области, им оказался 39-летний местный житель. Правда, перепродать чужое добро тот не успел. Поэтому похищенное уже вернули хозяевам.

Как добавили в ведомстве, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкциями данной статьи предусмотрено до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до десяти тысяч рублей. Однако пока мужчина будет ожидать суда дома, под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU