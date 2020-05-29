В Таганроге водитель сбил женщину-пешехода

29 Май 2020 2020-05-29T15:06:06+03:00

Приехавшие на место медики скорой приняли решение отвезти ее в ближайшую больницу. Фото: ГОПАЛО Ольга.

По предварительным данным, она переходила дорогу на красный свет

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В пятницу, 29 мая, в городе Таганроге произошла авария, в которой пострадал человек. Известно, что сообщение о происшествии поступило около 11:30 часов утра. Звонивший рассказал, что помощь требуется женщине после аварии, которая произошла на улице Щаденко.

- По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля ИВЕКО наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по зебре, но на запрещающий сигнал светофора, - рассказал официальный представитель Управления ГИБДД по Ростовской области.

Известно, что 75-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести. Приехавшие на место медики скорой приняли решение отвезти ее в ближайшую больницу.

В ведомстве добавили, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU